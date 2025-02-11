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Петербургский дневник

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В Петербурге 16 февраля пройдёт первенство по лыжным гонкам

В Петербурге 16 февраля пройдёт первенство по лыжным гонкам

Участие бесплатное по регистрации В Ржевском лесопарке 16 февраля пройдёт первенство по лыжным гонкам, посвящённое Дню защитника Отечества, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.

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