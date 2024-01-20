Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 20 января 🌧 В Симферополе +7 и дождь со снегом В Севастополе +8 и дождь со снегом В Евпатории +6 и дождь со снегом В Джанкое +7 и дождь со снегом В Ялте +10 и ливень В Алуште +10 и дождь со снегом В Керчи +9 и дождь со снегом В Армянске +3 и дождь со снегом В Красноперекопске +4 и дождь со снегом В Бахчисарае +7 и дождь со снегом В Феодосии +9 и дождь со снегом В Судаке +10 и дождь со снегом Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.