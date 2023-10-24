Пока не прижилось: в Сочи почти  1 тысяча водителей за неделю не оплатили парковку по новым правилам

Пока не прижилось: в Сочи почти 1 тысяча водителей за неделю не оплатили парковку по новым правиламЗа неделю, прошедшую с начала работы режима платной парковки на 16 улицах Сочи, городские службы отмечают резкий всплеск числа нарушений по неоплате парковочного места.
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