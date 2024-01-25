﻿На полигоне ТБО в Новомосковске закапывали отходы и допускали другие нарушения

Тульская природоохранная прокуратура нашла нарушения в работе полигона ТБО в Новомосковске. На его территории закапывали отходы и не вносили плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год.
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