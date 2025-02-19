Атомный ледокол "Таймыр" в морском порту Дудинка на реке Енисей Река Енисей, май 2018 Фото капитана ледокола "Дудинка" Малика Олега Владимировича.
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Атомный ледокол "Таймыр" в морском порту Дудинка на реке Енисей Река Енисей, май 2018 Фото капитана ледокола "Дудинка" Малика Олега Владимировича.