Авторадио

949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Япония вводит санкции против 17 россиян, включая Зюганова и Вексельберга

Япония вводит персональные санкции еще против 17 граждан РФ, включая председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, депутатов Госдумы, бизнесмена Виктора Вексельберга и родственников предпринимателя Юрия Ковальчука, говорится в пресс-релизе МИД страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх