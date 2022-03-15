Япония вводит санкции против 17 россиян, включая Зюганова и Вексельберга

Япония вводит персональные санкции еще против 17 граждан РФ, включая председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, депутатов Госдумы, бизнесмена Виктора Вексельберга и родственников предпринимателя Юрия Ковальчука, говорится в пресс-релизе МИД страны.