Европейские страны боятся конфисковывать замороженные активы России

Власти европейских стран отказываются конфисковывать замороженные российские суверенные активы, опасаясь, что это может нарушить международное право, отбить у инвесторов желание доверять евро и вызовет ответные меры со стороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на источники газеты The Washington Post.