Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Одни дебилы, одни дебилы.«Я больше не знаю...
  • Надежда Белугина
    "Политик является потомком наполеоновского маршала Иоахима Мюрата" - уважаю порядочных потомков«Мы идем по спира...
  • Eduard
    Эта такая "европейская народная забава"!Орбан рассказал о...

Европейские страны боятся конфисковывать замороженные активы России

Европейские страны боятся конфисковывать замороженные активы России

Власти европейских стран отказываются конфисковывать замороженные российские суверенные активы, опасаясь, что это может нарушить международное право, отбить у инвесторов желание доверять евро и вызовет ответные меры со стороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на источники газеты The Washington Post.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх