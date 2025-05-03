Эксперт по фондовому рынку Смирнов: вложений в доллар и евро лучше избегать

Сейчас дирхам ОАЭ, юань и рубль — это самые надежные валюты для сбережений. Не стоит инвестировать в активы стран, вводящих санкции против России или страдающих от высокой инфляции, рассказал РИА «Новости» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.