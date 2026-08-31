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На Hyperliquid и Pump.fun приходится почти 90% выкупов токенов

На Hyperliquid и Pump.fun приходится почти 90% выкупов токенов

Сообщается, что на децентрализованную биржу Hyperliquid и мемкоин-ланчпад Pump.fun пришлось почти 90% от рекордных $638 млн, потраченных в 2026 году на выкуп токенов.

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