Слишкович остается исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" до конца сезона

Владимир Слишкович, боснийский футбольный специалист, продолжит исполнять обязанности главного тренера московского “Спартака” до окончания текущего сезона, как подтвердил спортивный директор клуба Томаш Амарал.
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