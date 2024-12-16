Ещё немного "энергетических" новостей из Абхазии

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. В "Черноморэнерго" прошло совещание, посвященное критической ситуации в энергетической отрасли Абхазии.
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Комментарии
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Балу -
Не о чем нам с ними договариваться... Они оказались договороспособными только с одной стороны: чтобы Россия исполняла свои обязательства, а они - "маленькие, гордые и жутко независимые"... Вот теперь пускай и не зависят от российских ништяков...
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6 час.
Lora Некрасова
Абхазия тратит значительные средства на охрану складов, где хранятся изъятые аппараты для майнинга. А зачем их хранить? Это незаконное имущество, сразу его уничтожать и сдавать в металлолом. Для какой цели они его хранят. На всякий случай, вдруг пригодится?
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3 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
Уничтожается по РЕШЕНИЮ СУДА. Суда не было, значит должны хранить и охранять.
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1 час.
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