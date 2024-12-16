Ещё немного "энергетических" новостей из Абхазии

Балу - Не о чем нам с ними договариваться... Они оказались договороспособными только с одной стороны: чтобы Россия исполняла свои обязательства, а они - "маленькие, гордые и жутко независимые"... Вот теперь пускай и не зависят от российских ништяков...

Lora Некрасова Абхазия тратит значительные средства на охрану складов, где хранятся изъятые аппараты для майнинга. А зачем их хранить? Это незаконное имущество, сразу его уничтожать и сдавать в металлолом. Для какой цели они его хранят. На всякий случай, вдруг пригодится?