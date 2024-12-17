«Плохая и опасная идея»: почему нельзя допустить европейских «миротворцев» на Украину

Существует несколько набросков и идей, как положить конец боевым действиям на Украине. Ни одна из них пока не является основной, однако некоторые являются особо опасными и их нельзя допустить никоим образом, полагают аналитики.
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