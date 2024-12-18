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Хвойный лес от нефтяников: в этом году было высажено 2 миллиона елей и сосен

Хвойный лес от нефтяников: в этом году было высажено 2 миллиона елей и сосен

Хвойный лес от нефтяников: в этом году было высажено 2 миллиона елей и сосен Евгения КомароваРеализация экологических инициатив в регионах присутствия «Газпром нефти» продолжается, и в этом году нефтяники высадили примерно 2 млн елей и сосен.

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