Хвойный лес от нефтяников: в этом году было высажено 2 миллиона елей и сосен Евгения КомароваРеализация экологических инициатив в регионах присутствия «Газпром нефти» продолжается, и в этом году нефтяники высадили примерно 2 млн елей и сосен.