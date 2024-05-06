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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейми Каррагер: «Каземиро должен понимать: осталось три игры на топ-уровне. Дальше – МЛС, Саудовская Аравия. «МЮ» стоит расплатиться с ним. Это был «Пэлас», а не «Ман Сити» или «Реал»

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» (0:4) в матче АПЛ. Бразильского футболиста, сыгравшего в центре обороны, обвели восемь раз в игре – это антирекорд сезона АПЛ.

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