Гренландия и Евросоюз подписали обновленную декларацию о сотрудничестве

Обновленную декларацию о сотрудничестве подписали Гренландия и Европейский Союз (ЕС), сообщил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен 7 сентября на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и премьером Дании Метте Фредериксен, трансляция шла на сайте ЕК.