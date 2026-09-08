Гренландия и Евросоюз подписали обновленную декларацию о сотрудничестве

Обновленную декларацию о сотрудничестве подписали Гренландия и Европейский Союз (ЕС), сообщил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен 7 сентября на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и премьером Дании Метте Фредериксен, трансляция шла на сайте ЕК.
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