Сотни домов и земельных участков в Челябинской области остаются под водой

В МЧС заявили о снижении уровня воды на Южном Урале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области, на утро вторника, 30 июля, на всех подтопленных территориях региона наблюдается положительная динамика снижения уровня воды.
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