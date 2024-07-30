РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Только возвращение российских территорий из под оккупации укров. Зеля, капут!Киев изъявил жела...
  • Ed
    В интересном месте мы живем, тотальная ложь везде и всюду и по любому поводу. Вот пример из текста "средняя зарплата ...«Уступаем самим с...
  • Eugene69072
    А сколько въехало "незаменимых специалистов" за эти полгода?За полгода из Рос...

Сотни домов и земельных участков в Челябинской области остаются под водой

Сотни домов и земельных участков в Челябинской области остаются под водой

В МЧС заявили о снижении уровня воды на Южном Урале. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области, на утро вторника, 30 июля, на всех подтопленных территориях региона наблюдается положительная динамика снижения уровня воды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх