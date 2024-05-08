Politico указала на недостаточную помощь Запада для Украины

Боеприпасы могут вскоре поступить на передовую украинской армии, но если США и их союзники не изменят свою стратегию поддержки Украины, помощи может оказаться недостаточно для Киева, указала 8 мая газета Politico.
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