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Politico указала на недостаточную помощь Запада для Украины

Politico указала на недостаточную помощь Запада для Украины

Боеприпасы могут вскоре поступить на передовую украинской армии, но если США и их союзники не изменят свою стратегию поддержки Украины, помощи может оказаться недостаточно для Киева, указала 8 мая газета Politico.

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