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Газета.ру

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Индиец заказал телефон в интернете и получил коробку с навозом

Индиец заказал телефон в интернете и получил коробку с навозом

Мужчина из Индии купил телефон в интернете и вместо него получил коробку с коровьим навозом, пишет NDTV.

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