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Орлов сделал передачу в матче плей-офф с «Вашингтоном». У защитника «Каролины» 0+4 в 9 играх

Орлов сделал передачу в матче плей-офф с «Вашингтоном». У защитника «Каролины» 0+4 в 9 играх

Защитник «Каролины» отличился в 4-й игре серии 2-го раунда Кубка Стэнли. Всего в 9 матчах текущего плей-офф на его счету 4 (0+4) очка.

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