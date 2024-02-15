Веда Словена. Громницы- Сретенье

Громницы (Сретенье) — день народного календаря у славян, приходящийся на 15 февраля. В народном календаре этот день считался сезонной границей: у восточных и западных славян обычно отмечалась середина зимы или первая встреча весны, у южных славян — граница зимы и весны.
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