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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Киммих провел 500-й матч за «Баварию» и разделил со Швайнштайгером 11-е место в истории клуба. У Мюллера 756 игр за мюнхенцев

Матч «Баварии» против « Эльферсберга » (2:1) в 3-м туре Бундеслиги стал для полузащитника Йозуа Киммиха 500-м по счету в футболке мюнхенского клуба.

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