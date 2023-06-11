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NYT раскрыла ожидания западных чиновников от наступления ВСУ

NYT раскрыла ожидания западных чиновников от наступления ВСУ

Чиновники в США и Европе заявили, что украинские войска не смогут вытеснить подразделения ВС России до границ по состоянию на 24 февраля 2022 года.

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