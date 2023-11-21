Виктория Якимова стала главным архитектором Забайкалья

Викторию Якимову назначили замминистра строительства и главным архитектором Забайкальского края.В пресс-службе Минстроя региона сообщили, что уроженка Борзи в 2012 году Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии