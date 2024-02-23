Многокомпонентный клей возрастом 40 000 лет указывает на то, что неандертальцы были умнее, чем мы думали

Идея о том, что неандертальцы были тупыми, не прижилась. Разновидность сложного клея, найденная на каменных орудиях неандертальцев, позволила исследователям получить новые сведения об интеллекте этого вымершего вида людей.
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