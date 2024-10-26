Причины аварии плавучего дока ПД-50

Шесть лет назад, в ночь с 29 на 30 октября 2018 года, на территории 82-го судоремонтного завода в Росляково во время проведения доковой операции по выводу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» произошло затопление плавучего дока ПД-50 и падение крана с левой башни на летную палубу крейсера.