БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Причины аварии плавучего дока ПД-50

Причины аварии плавучего дока ПД-50

Шесть лет назад, в ночь с 29 на 30 октября 2018 года, на территории 82-го судоремонтного завода в Росляково во время проведения доковой операции по выводу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» произошло затопление плавучего дока ПД-50 и падение крана с левой башни на летную палубу крейсера.

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