Ушаков: Россию попытаются обвинить в срыве мирных переговоров

МОСКВА, 13 марта, ФедералПресс. Помощник российского президента Юрий Ушаков выразил мнение, что европейские страны могут попытаться возложить на Москву ответственность за срыв мирного урегулирования украинского кризиса.
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