Седьмой сезон «Чёрного зеркала»: Чарли Брукер позаимствовал идею мозгового чипа у Илона Маска?

Наконец-то поклонники «Чёрного зеркала» могут насладиться долгожданным трейлером к седьмому сезону. В ролике показано несколько футуристических технологий: от гарнитур виртуальной реальности до смертельных видеоигр.
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