Мирошник обвинил главу МИД Украины Сибигу во лжи

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в рифмованной форме высказался о главе МИД Украины Андрее Сибиге.
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