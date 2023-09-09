Аэропорт в Улан-Удэ стал запасным для рейса из Читы из-за тумана

Погодные условия не позволили сразу посадить самолет в Чите, пилотам пришлось сделать крюк.Субботним утром, 9 сентября, аэропорт «Байкал» в столице Бурятии предоставил место для незапланированной посадки самолёту, который направлялся в Читу.