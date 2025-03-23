Опасные подделки: комтранс несет огромные убытки

Андрей Новожилов, руководитель отдела запасных частей компании AAA Truckservice, отметил, что многочисленные исследования показали, что контрафакт является серьезной проблемой на рынке коммерческих перевозок.
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