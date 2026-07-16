НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Кукмара мөхтәсибәтендә IX Мәчкәрә укулары узды

Кукмара мөхтәсибәтендә IX Мәчкәрә укулары узды

Кукмара мөхтәсибәтендә «IX Мәчкәрә укулары» төбәкара фәнни-гамәли конференциясе узды. Әлеге чара Мәчкәрә авылы Җәмигъ мәчетенең 235 еллыгына һәм Мәчкәрә авылында туып үскән мәшһүр галим, медицина техникасын сынаучы, техник фәннәр докторы, академик, профессор Р.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии