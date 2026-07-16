Кукмара мөхтәсибәтендә IX Мәчкәрә укулары узды

Кукмара мөхтәсибәтендә «IX Мәчкәрә укулары» төбәкара фәнни-гамәли конференциясе узды. Әлеге чара Мәчкәрә авылы Җәмигъ мәчетенең 235 еллыгына һәм Мәчкәрә авылында туып үскән мәшһүр галим, медицина техникасын сынаучы, техник фәннәр докторы, академик, профессор Р.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии