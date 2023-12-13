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Как превратить ванную комнату в место релаксации

Как превратить ванную комнату в место релаксации

Ванные комнаты в современных интерьерах всё меньше походят на технические помещения. Они превращаются в будуары, домашние сады и личные спа-салоны, помогают расслабиться за счёт визуальных образов, антистрессовых ассоциаций, тактильных ощущений и ароматов.

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