У носка прохудилась пятка, а верх остался целым: как сделать из него прихватку без выкройки

Если у носка протерлась пятка, однако верх еще целый, его рано выкидывать. Их подобных изделий получаются малогабаритные кухонные прихватки.
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