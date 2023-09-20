Пятеро российских миротворцев, передвигавшихся на автомобиле УАЗ Патриот, погибли в районе села Джанятаг (Чанкатах) Мардакертского (Мартакертского) района Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
В Карабахе убиты российские миротворцы
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Пиндосы убийство подстроили для провокации.
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15 час.
Зоя Копань
Будет просто напросто плохо и народ не поймёт, если и сейчас наши МИД и Путин утрутся от смачного плевка от азеров, которые расстреляли наших мальчиков миротворцев, как это случилось в 20 году с вертолётом! Просто надо работать южный Кавказ понимает только силу! Азеры по всей стране травят наше население то сидром, то шаурмой, пора навести порядок с этими лавками!
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13 час.
Зоя Копань
А может турки азеров науськали!
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13 час.
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