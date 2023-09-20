В Карабахе убиты российские миротворцы

Зоя Копань

Будет просто напросто плохо и народ не поймёт, если и сейчас наши МИД и Путин утрутся от смачного плевка от азеров, которые расстреляли наших мальчиков миротворцев, как это случилось в 20 году с вертолётом! Просто надо работать южный Кавказ понимает только силу! Азеры по всей стране травят наше население то сидром, то шаурмой, пора навести порядок с этими лавками!