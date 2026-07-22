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Порядок, государство

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"Конечная остановка": Иран оставил США без глаз и ушей. Бежать некуда

"Конечная остановка": Иран оставил США без глаз и ушей. Бежать некуда

Ликвидация дата-центров и радаров США уничтожила преимущество американской ПВО, пишет Kayhan. Затратив до половины запасов Patriot и Tomahawk, Белый дом пытается скрыть реальные потери за цензурой, пока иранские высокоточные системы подтверждают полный контроль Тегерана над Ормузским проливом.

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