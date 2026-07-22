"Конечная остановка": Иран оставил США без глаз и ушей. Бежать некуда

Ликвидация дата-центров и радаров США уничтожила преимущество американской ПВО, пишет Kayhan. Затратив до половины запасов Patriot и Tomahawk, Белый дом пытается скрыть реальные потери за цензурой, пока иранские высокоточные системы подтверждают полный контроль Тегерана над Ормузским проливом.