Ликвидация дата-центров и радаров США уничтожила преимущество американской ПВО, пишет Kayhan. Затратив до половины запасов Patriot и Tomahawk, Белый дом пытается скрыть реальные потери за цензурой, пока иранские высокоточные системы подтверждают полный контроль Тегерана над Ормузским проливом.
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