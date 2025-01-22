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Как охотники за БПЛА собираются осваивать микроволновое оружие, отказываясь от лазера

Как охотники за БПЛА собираются осваивать микроволновое оружие, отказываясь от лазера

В связи с возрастающей дроновой опасностью, превратившейся в последнее время в тотальную угрозу, учёные бросились модернизировать микроволновые технологии с тем, чтобы использовать их в борьбе против БПЛА в боевых условиях.

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