В Правительстве РФ разработают программу восстановления Курского приграничья

Правительство РФ выполнит поручение президента Владимира Путина и совместно с органами исполнительной власти Курской области, по которому необходимо разработать и реализовать программу восстановления объектов инфраструктуры региона.
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