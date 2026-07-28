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Царьград

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Глава ПСС Самарской области вернулся в СИЗО после отмены домашнего ареста

Глава ПСС Самарской области вернулся в СИЗО после отмены домашнего ареста

Руководителю Государственного казенного учреждения «Поисково-спасательная служба Самарской области» (ПСС) Олегу Моцарю отменена мера пресечения в виде домашнего ареста, после чего он возвращен в следственный изолятор.

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