Трихолог Нагайцева: волосы часто выпадают при аутоиммунных заболеваниях

Выпадение волос может быть сигналом наличия серьезных заболеваний. Так, часто это говорит о проблемах с щитовидной железой, гормональных нарушениях, аутоиммунных заболеваниях или диабете, рассказала "Москве 24" врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.
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