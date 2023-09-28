Трихолог Нагайцева: волосы часто выпадают при аутоиммунных заболеваниях

Выпадение волос может быть сигналом наличия серьезных заболеваний. Так, часто это говорит о проблемах с щитовидной железой, гормональных нарушениях, аутоиммунных заболеваниях или диабете, рассказала "Москве 24" врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.