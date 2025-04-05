В Госдуме предложили убрать со столов заведений общепита солонки и сахарницы

Геннадий Жданов

При СССР в столовых на столах всегда были соль, перец и сахар и горчица, при этом никаких жалоб по ожирению не было слышно. Продукты натуральные без химии, в колбасах присутствовало мясо, хлеб был из настоящей муки, а сейчас предупреждают, что его есть нельзя и т. д. и потихоньку идут намёки к переходу на искусственные продукты, переход на на китайские искусственные яйца, мясо, о пользе белковой пищи из различных личинок, про натуральное молоко ( в магазинах) уже давно забыли, список бесконечен, молодёжь с рождения не пробовали настоящую еду... ГОСТы канули в лету, правда сейчас спохватились и начинают вводить опять потихоньку, но это капля в море. Похоже, что некоторые "слуги народа" теряются как проявить себя в большой заботе о народе. Может убрать хлеб из пищи, всё равно вреден, хотя едим...