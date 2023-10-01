Танки ВС РФ применяют новые снаряды с дистанционным подрывом против пехоты ВСУ

В ходе проведения СВО на украинской территории одной из приоритетных задач ВС РФ и российского ВПК стало массовое внедрение и использование против врага новых или относительно недавно разработанных средств поражения.
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