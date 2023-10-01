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Несекретные материалы

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Танки ВС РФ применяют новые снаряды с дистанционным подрывом против пехоты ВСУ

Танки ВС РФ применяют новые снаряды с дистанционным подрывом против пехоты ВСУ

В ходе проведения СВО на украинской территории одной из приоритетных задач ВС РФ и российского ВПК стало массовое внедрение и использование против врага новых или относительно недавно разработанных средств поражения.

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Комментарии
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Александр Чумак
👍🤫😠❤️💯👏👌😱😣😎 Придумано конструкторами отлично, и по противнику бьет твердо и безгранично!!!
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1 д.
Владимир Алтайцев
Похоже, за нацистов взялись всерьёз👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍😀😀😀😀😀😀😀👏👏👏👏👏👏
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14 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Это в теории ну по еврейским мечтам. На самом деле это старая шрапнель с царских погребов как оказалось эффективна а сказать правду жаба душит.
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11 час.

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