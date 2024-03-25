Джиджи Хадид и Брэдли Купер держатся за руки на свидании в Нью-Йорке

Джиджи Хадид и Брэдли Купер, которые уже не скрывают своих чувств на публике, были замечены на свидании в Нью-Йорке.
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