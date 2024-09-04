Алаудинов: ВСУ потеряли в Курской области наиболее подготовленных бойцов

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери среди своих наиболее подготовленных подразделений и наемников во время атаки на приграничные районы Курской области, передает ТАСС.