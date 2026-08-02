Президент Армении переназначил Пашиняна премьер-министром

Отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершилась за несколько часов. Президент республики Ваагн Хачатурян переназначил политика на пост главы правительства после выдвижения правящей партией на первом заседании нового состава парламента.
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