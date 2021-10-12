Новый премьер Японии заявил о суверенитете Токио над южными Курилами

Страна и людиПолитикаНовый премьер Японии заявил о суверенитете Токио над южными КуриламиНовый премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьДебильность японских политиков не позволяет им осознать того, что поднятый ими хвост может быть отрублен. Не видать им русской земли, пусть себе на стенах и глобусах Японии рисуют "северные территории" и уныло дрочат на них, но тихо, без пафоса, у нас ядреные бомбы есть, ну так, на всякий случай...Комментировать
Свежие комментарии