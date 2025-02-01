Русский Колоколъ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Следствие не смогло доказать причастность мигранта к десяткам аналогичных эпизодов.
Его жертвами могли быть 40 москвичей: но таксиста-отравителя из Азербайджана посадили за троих
Комментарии
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Владислав Владислав
Поддерживаю!!
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3 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Сколько же таких вот "сулеймановых" по просторам необъятной России промышляют? И дико ненавидят всех нас, русских, российских, православных... Убивать таких надо!
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1 час.
РР
Русский Россиянин
Ну кто этим безумцам разрешил въезд в Россию, не правительство, не депутаты ли, ни Владимир Владимирович Путин, не они ли в этом виноваты. А это всё последствия принятых ими мер и не несут никакой ответственности, завоз продолжается в том же русле. Полная диверсия с попустительства руководство нашей страны
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1 час.
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