В Москве планируется запустить маршрут беспилотного трамвая

В Москве в период до 2025 года планируется запустить беспилотный трамвай. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии