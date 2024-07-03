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Миронов предлагает миграционную службу забрать у МВД и подчинить Путину

Миронов предлагает миграционную службу забрать у МВД и подчинить Путину

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов не исключил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин намеренно придал своему заявлению остроту, назвав Госдуму "Государственной дурой" - чтобы гарантированно привлечь внимание общества к проблеме мигрантов.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
МВД запретить выдавать паспорта мигрантам,а работать им кратковременной вахтой по раб.визе и никакой прописки не нужно.Это дураку понятно как избавиться от азиатов,а депутаты тупят.
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5 час.
Владимир Фердман
Какая разница кто будет руководить -  аттестовывать и выдавать паспорта будут те же люди
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4 час.
виктор климахин
Шакал  все  делает   против  Россиян    и  России   в  пользу  черножопых  мигрантов  чурок  исламистов  басмачей
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2 час.

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