Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов не исключил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин намеренно придал своему заявлению остроту, назвав Госдуму "Государственной дурой" - чтобы гарантированно привлечь внимание общества к проблеме мигрантов.
Миронов предлагает миграционную службу забрать у МВД и подчинить Путину
Комментарии
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Nikolay Zakharov
МВД запретить выдавать паспорта мигрантам,а работать им кратковременной вахтой по раб.визе и никакой прописки не нужно.Это дураку понятно как избавиться от азиатов,а депутаты тупят.
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5 час.
Владимир Фердман
Какая разница кто будет руководить - аттестовывать и выдавать паспорта будут те же люди
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4 час.
виктор климахин
Шакал все делает против Россиян и России в пользу черножопых мигрантов чурок исламистов басмачей
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2 час.
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