Миронов предлагает миграционную службу забрать у МВД и подчинить Путину

Nikolay Zakharov МВД запретить выдавать паспорта мигрантам,а работать им кратковременной вахтой по раб.визе и никакой прописки не нужно.Это дураку понятно как избавиться от азиатов,а депутаты тупят.

Владимир Фердман Какая разница кто будет руководить - аттестовывать и выдавать паспорта будут те же люди