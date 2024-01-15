В Подмосковье заключили 155 договоров по программе «Недвижимость за 1 рубль»

В Московской области предприятиям малого и среднего бизнеса в 2023 году предоставили 155 объектов муниципального недвижимого имущества в рамках новой программы поддержки «Недвижимость за 1 рубль», запущенной в прошлом году.
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