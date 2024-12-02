Путин и Пезешкиан объединились, чтобы спасти режим Асада в Сирии

Россия и Иран объединили усилия в защиту режима Башара Асада в Сирии. Телефонный разговор, который провели лидеры стран Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 2 декабря подтвердил намерения Москвы и Тегерана продолжать полную поддержку Дамаска, объяснила URA.